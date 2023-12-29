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عربي و دولي

تحذير جديد من "أنصار الله" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

2023-12-29 | 15:15
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تحذير جديد من &quot;أنصار الله&quot; إلى الولايات المتحدة الأمريكية
تحذير جديد من "أنصار الله" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

شدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، على أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الأميركي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا، وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأميركي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

كما أوضح سريع أن "موقفنا في اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

في حين أكد أن القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدر الدين الحوثي "في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا"، مشيرا إلى أن "على لعدو الأميري أن يأخذ تحذيرات القائد (الحوثي) الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

وأشار سريع إلى أن "القوات المسلحة تهيب بكافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني". 

تحذير جديد من "أنصار الله" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

عربي و دولي

اليمن

الحوثيين

أنصار الله

أمريكا

الولايات المتحدة الأمريكية

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اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومرجليوت ومسكاف عام وكفار يوفال ومعيان باروخ و المنارة و المطلة وكفار جلعادي وبيت هيلل في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة.
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