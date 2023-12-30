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عربي و دولي

جيش الإحتلال: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

2023-12-30 | 01:34
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جيش الإحتلال: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان
جيش الإحتلال: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.

وقال جيش الاحتلال في رسالة مقتضبة "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة، الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جيش الإحتلال تأكيده أن "المقذوفين اللذين أطلقا كانا صاروخين".
ولم يحدد جيش الاحتلال الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان، كما لم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية على الفور أي أنباء عن إطلاقهما أو الضربات التي تحدثت عنها "إسرائيل".
جيش الإحتلال: نفذنا ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين بالجولان

عربي و دولي

سوريا

الجولان

الجيش الإسرائيلي

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