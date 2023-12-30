بالفيديو - جيش الإحتلال ينشر لقطات يزعم إنها لشبكة أنفاق جديدة إكتشفها في قطاع غزة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860 معتقلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن أحد الذين اعتقلهم جيش الإحتلال مساء أمس الجمعة، كان فتى جريحاً جرى إعتقاله من سيارة الإسعاف.