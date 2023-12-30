تقرير: دمار القطاع يماثل أكثر الحملات تدميراً بالتاريخ الحديث

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن "الحرب على قطاع غزة ولدت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث"، مؤكدة أن "إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع".