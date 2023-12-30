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عربي و دولي

غانتس لمستشار ألمانيا: للمجتمع الدولي دور مهم في إزالة تهديد "حزب الله" عن إسرائيل

2023-12-30 | 11:22
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غانتس لمستشار ألمانيا: للمجتمع الدولي دور مهم في إزالة تهديد &quot;حزب الله&quot; عن إسرائيل
غانتس لمستشار ألمانيا: للمجتمع الدولي دور مهم في إزالة تهديد "حزب الله" عن إسرائيل

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، "إنه يجب إزالة تهديد "حزب الله" من الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن بلاده لا يمكنها أن تسلّم بهذا التهديد، وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غانتس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق تدوينة نشرها الأول على حسابه في منصة "إكس"، مساء اليوم السبت.

وقال غانتس: "شكرته على دعمه المستمر ودعم ألمانيا ككل لدولة إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة، وعلى الجهد المهم الذي تستثمره ألمانيا في الدفع نحو عودة المختطفين".

كما أضاف: "شددتُ على أنه من أجل أمن مواطني إسرائيل واستقرار المنطقة برمتها، يجب إزالة تهديد حزب الله من الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بمثل هذا التهديد، وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة".

ومضى غانتس بقوله: "أخيراً تحدثنا عن التهديد المتزايد من المحور الإرهابي الذي تقوده إيران ووكلائها والذي يهدد استقرار العالم والمنطقة برمتها، مع التركيز على ما يحدث حالياً في منطقة البحر الأحمر"، في إشارة لهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن المتجهة لإسرائيل

غانتس لمستشار ألمانيا: للمجتمع الدولي دور مهم في إزالة تهديد "حزب الله" عن إسرائيل

عربي و دولي

بيني غانتس

إسرائيل

حزب الله

جنوب لبنان

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