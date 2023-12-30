فرنسا وألمانيا تمنعان مسيرات مؤيدة للقطاع ليلة رأس السنة

ووصف نائب حزب الجمهوريين الفرنسي إريك سيوتي عبر حسابه بمنصة "إكس"، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه في باريس يوم 31 كانون الأول، كي تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بأنها "داعمة لحماس وتُضرّ بالأمن العام".

كما علّق مدير الأمن في باريس لورون نونيز، عبر حسابه في "إكس" على منشور سيوتي مؤكداً أنه حظر كافة المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر، وقال إن "قوات الأمن ستضمن تنفيذ هذا المنع بكل صرامة".

وفي ألمانيا كذلك، قالت متحدثة باسم الشرطة مساء الجمعة، إن شرطة برلين قررت منع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حي نويكولن كان قد تم الإعداد لتنظيمها ليلة رأس السنة الجديدة، تحت شعار "لا احتفال أثناء الإبادة الجماعية".