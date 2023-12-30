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عربي و دولي

إعلام: صواريخ وطائرات حربية أميركية تستهدف مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها

2023-12-30 | 15:43
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إعلام: صواريخ وطائرات حربية أميركية تستهدف مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها
إعلام: صواريخ وطائرات حربية أميركية تستهدف مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها

افاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" باستهداف صواريخ وطائرات حربية مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها شرقي سوريا.

وأشار "المرصد السوري" إلى دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات "التحالف الدولي" في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.

كما أضاف المرصد أن طائرات حربية أميركية نفذت غارتين على موقعين للميليشيات الإيرانية في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

ووفق المرصد فإن هذه التطورات جاءت بعد تعرض قاعدتين أميركيتين لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة أطلقتها مجموعات موالية لإيران، حيث دوت انفجارات في قاعدتين أميركيتين بريف دير الزور، ناجمة عن هجوم برشقات صاروخية وطائرات مسيّرة أطلقتها هذه المجموعات، على قاعدتي حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور.

في حين أكد المرصد سقوط قرابة 40 صاروخ داخل القاعدتين وخارجهما، فيما حاولت الدفاعات الأرضية التابعة لـ"التحالف الدولي" التصدي للهجوم الأعنف منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

إعلام: صواريخ وطائرات حربية أميركية تستهدف مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها

عربي و دولي

دير الزور

سوريا

التحالف الدولي

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