نائب فرنسي يطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على "إسرائيل"

طالب النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس امس حكومة بلاده بفرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي، منتقدا وجود السفير الإسرائيلي لدى باريس، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية في غزة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وعبر حسابه على منصة إكس شارك النائب خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيها "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وعلق النائب الفرنسي "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو) المدمن على كراهية فلسطين يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".