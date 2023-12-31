العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكناري وإنقاذ 15

عُثر على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة في مركب مكتظ بمهاجرين تم إنقاذهم أمس قبالة جزر الكناري، وفق ما أفاد مسؤولون في جهاز الإنقاذ البحري الإسباني.بحسب "فرانس برس".

وتمكن عناصر الإنقاذ من نقل 15 ناجيا من المركب الذي عُثر عليه في وقت متأخر بعد الظهر على بعد حوالى 314 كيلومترا جنوب جزيرة إل هييرو، وفق ما أفاد ناطق باسم أجهزة الطوارئ الإسبانية.

وتم نقل الناجين الذين كان بعضهم يعاني من الجوع وانخفاض حرارة الجسم على متن مروحية إلى إل هييرو.

تشهد جزر الكناري الواقعة قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا وصول أكبر عدد من المهاجرين منذ العام 2006.

ويخوض معظم المهاجرين غير المسلجّين رحلة محفوفة بالمخاطر من إفريقيا جنوب الصحراء.