مع أول دقيقة من العام الجديد.. وابل من صـ ـواريخ القطاع يضرب "إسرائيل"



إستهلت كتائب القسام العام الجديد وفي دقائقه الأولى بالإعلان عن قصف تل أبيب وضواحيها وغلاف قطاع غزة بوابل من الصواريخ.