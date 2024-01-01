مع أول دقيقة من العام الجديد.. وابل من صـ ـواريخ القطاع يضرب "إسرائيل"
إستهلت كتائب القسام العام الجديد وفي دقائقه الأولى بالإعلان عن قصف تل أبيب وضواحيها وغلاف قطاع غزة بوابل من الصواريخ.
وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين"، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق الصواريخ.
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة". كما ذكرت وسائل إعلام العدو أن "نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل".