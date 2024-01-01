بالفيديو - زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان ويتسبب بموجات تسونامي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين متسببا في موجات مد عاتية (تسونامي).

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.

وأفادت الوكالة أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلي (07:21 بتوقيت غرينيتش).

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في نفس المقاطعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا -في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي- إن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار ويتعين على السكان الاستعداد لأية هزات أخرى.

وأضاف "على السكان أن يبقوا في حالة تأهب تحسبا لزلازل أخرى محتملة وأحث سكان المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجات تسونامي على الإخلاء في أقرب وقت ممكن".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي مبنى ينهار وسط عمود من الغبار في مدينة سوزو الساحلية، كما أظهرت اللقطات سكانا بمدينة كانازاوا يرتعدون تحت طاولات خلال تعرض منازلهم للهزات الأرضية. وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

كما تسبب الزلزال القوي في انقطاع الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المناطق المحيطة بمركز الزلازل، وهي بالأساس محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا.

كما أغلقت طرق سريعة رئيسية في المنطقة القريبة من مركز الزلزال، وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بإيشيكاوا، بحسب إدارة السكك الحديدية اليابانية.