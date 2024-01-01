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عربي و دولي

زيلينسكي يعد بـ"تدمير" القوات الروسية.. وكيم جونغ أون يهدد أميركا وكوريا الجنوبية

2024-01-01 | 04:00
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زيلينسكي يعد بـ&quot;تدمير&quot; القوات الروسية.. وكيم جونغ أون يهدد أميركا وكوريا الجنوبية
زيلينسكي يعد بـ"تدمير" القوات الروسية.. وكيم جونغ أون يهدد أميركا وكوريا الجنوبية

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد بـ"تدمير" القوات الروسية محذرا من "كل المحاولات لتقليل التضامن العالمي وتقويض تحالف حلفائنا".

وقال زيلينسكي "في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي"، مضيفاً أن أوكرانيا سيكون لديها "مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024".
وتَرافق خطابه المتلفز مع عرض صور مدفعية ومقاتلات أوكرانية.
في سياق منفصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.
وقال كيم إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة مما يتطلب من البلاد أن تستعد جيدا وتشحذ قوتها لحماية نفسها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية.. فيجب على جيشنا أن يوجه ضربة مميتة للقضاء عليه تماما من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات القوية دون لحظة تردد".
وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023.
 
زيلينسكي يعد بـ"تدمير" القوات الروسية.. وكيم جونغ أون يهدد أميركا وكوريا الجنوبية

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

كيم جونغ أون

روسيا

أميركا

أوكرانيا

كوريا الشمالية

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