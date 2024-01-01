"الغارديان": بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على الحوثيين

وقال وزير الدفاع البريطاني إن بريطانيا لن تتردد في اتخاذ "إجراء مباشر" ردا على الهجمات التي تستهدف سفناً في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد قال وزير الدفاع غرانت شابس إن "الحكومة البريطانية لن تتردد في اتخاذ إجراءات مباشرة لمنع وقوع المزيد من الهجمات"، وسط تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدان بياناً مشتركاً لإصدار تحذير نهائي للمجموعة اليمنية.وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قالت إن "الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن ضد أهداف حوثية في اليمن".وأفادت الصحيفة بوجود "مشاورات مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة، في مسعى لوقف تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر".وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع إن "لندن ستكون مضطرة لاتخاذ الخطوات الضرورية إن لم يتوقف الحوثيون عن تهديد التجارة الدولية".