بالفيديو - مشاهد من تظاهرة حاشدة في مدينة #إسطنبول التركية للمطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع #غزة pic.twitter.com/BDEcUrLwGh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 1, 2024
بالفيديو - مشاهد من تظاهرة حاشدة في مدينة #إسطنبول التركية للمطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع #غزة pic.twitter.com/BDEcUrLwGh
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد تدمير الدولة الروسية".
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بطائرة مسيّرة القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة في سوريا.