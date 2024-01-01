بالفيديو - مشاهد من تظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول التركية للمطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد تدمير الدولة الروسية".