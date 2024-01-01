القوات المسلحة اليمنية: إستشهاد وفقدان 10 أفراد من قواتنا البحرية في إستهداف أميركي

صدر عن القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، البيان التالي:

"بينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني أقدمت قوات العدو الأميركي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية.

إن القوات المسلحة اليمنية وهي تزف في خضم معركة الإسناد لطوفان الأقصى هؤلاء الشهداء من أجل فلسطين تؤكد أن العدو الأمريكي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها وأن تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة.

كما نهيب ببقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع.

وفي سياق آخر وبتوفيق الله نجحت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي.

إن القوات المسلحة اليمنية تجدد نصحها للدول كافة بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر وأنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدنا وشعبنا.

إن القوات المسلحة اليمنية تهيب بأبناء شعبنا اليمني العظيم وجميع أحرار أمتنا العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافة في سبيل مواجهة التصعيد الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني المجرم والمشجع له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق إخواننا في غزة".