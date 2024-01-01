رئيسة تايوان تدعو بكين إلى "تعايش سلمي"

أبدت رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، الاثنين، أملها في التوصل إلى "تعايش سلمي بعيد الأمد" بين تايبيه وبكين، مشيرةً إلى أنّ مستقبل العلاقات الثنائية يجب أن تقرره "الآليات الديموقراطية" في الجزيرة التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.