رئيسة تايوان تدعو بكين إلى "تعايش سلمي"
أبدت رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، الاثنين، أملها في التوصل إلى "تعايش سلمي بعيد الأمد" بين تايبيه وبكين، مشيرةً إلى أنّ مستقبل العلاقات الثنائية يجب أن تقرره "الآليات الديموقراطية" في الجزيرة التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقالت تساي في كلمة ألقتها لمناسبة بدء العام الجديد وتشكل آخر خطاب لها قبل نهاية ولايتها في أيار، "نأمل أن يستأنف الجانبان حواراً سليماً ومستمراً في أقرب وقت ممكن".
وأضافت "نأمل أيضاً أن يسعى الطرفان معاً إلى إيجاد مسار مستقرّ وبعيد الأمد من أجل تعايش سلمي".