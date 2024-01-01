صحة غزة: إرتفاع حصيلة العدوان إلى 21978 شهيداً

قال المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، ببيان صحفي في رفح، إن "الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتابع: "إرتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا"، موضحاً "إستشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة".

وأضاف القدرة: "الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة، وهو مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية".

وأكد أن "1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، ونحن نعمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة"، مؤكداً "ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة".

وطالب المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة "المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها".

وتابع: "نبحث مع المؤسسات الأممية إعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع".