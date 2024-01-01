بوتين: الخطاب بدأ يتغيّر في الغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد تدمير الدولة الروسية".

وقال بوتين، خلال لقائه مع عسكريين روس في المستشفى العسكري فيشنيفسكي "أوكرانيا نفسها ليست عدونا، لكن أولئك الذين يريدون تدمير الدولة الروسية، أولئك الذين يريدون، كما يقولون، تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، وهذا بشكل رئيسي في الغرب".

وأضاف "إنهم يريدون تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء ويتحدثون ويكتبون عنها علانية، وعلى مدى عقود"، موضحاً "إنهم رعوا ما يسمى بنظام كييف لفترة طويلة ويحاولون حل مشكلتهم بمساعدة الأوكرانيين، وهي مهمة محاربة روسيا".

وأوضح بوتين أن "الخطاب بدأ يتغير في الغرب وهم يبحثون عن كيفية إنهاء الصراع الآن، وروسيا تريد أيضاً إنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن بشروطنا".

وحول الهجوم الأوكراني على بيلغورود والذي خلف ضحايا مدنيين، قال بوتين "ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد، لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط".