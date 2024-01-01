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أبو عبيدة: مجاهدونا قتلوا 16 جندياً صهيونياً ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى
أبو عبيدة: مجاهدونا قتلوا 16 جندياً صهيونياً ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى
وسائل إعلام العدو: انفجار مدخل نفق مفخخ جنوب غزة أدى إلى مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة
وسائل إعلام العدو: انفجار مدخل نفق مفخخ جنوب غزة أدى إلى مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة
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عربي و دولي
القسام: استهدفنا 26 آلية صهيونية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية
2024-01-01 | 12:26
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القسام: استهدفنا 26 آلية صهيونية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية
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القسام: استهدفنا 26 آلية صهيونية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية
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