قوات خاصة "إسرائيلية" تحاصر مبنى في نابلس.. وإرتفاع كبير لعدد المعتقلين من غزة

قال مراسل قناة "الجزيرة"، إن "قوات خاصة إسرائيلية تحاصر مبنى سكنيا في حي المخفية، غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا لجنود "إسرائيليين" في المبنى، وذكر ناشطون أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إلى مدينة نابلس من حاجز عسكري قريب.

في السياق، قالت صحيفة "هآرتس"، إن "عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عن الشهر الماضي".

ومنتصف الشهر الماضي، أفاد رامي عبده، مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، بأن "القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي القطاع"، وذكر المرصد أن "إسرائيل تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة زيكيم العسكرية".