"إسرائيل" تمثل أمام محكمة العدل الدولية رداً على دعوى جنوب أفريقيا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا".وكانت محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- قالت يوم الجمعة الماضي إنها "تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وجاء في الدعوى أن "إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.