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عربي و دولي

إنفجارات تهز العاصمة.. هجوم صاروخي روسي على كييف

2024-01-02 | 02:21
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إنفجارات تهز العاصمة.. هجوم صاروخي روسي على كييف
إنفجارات تهز العاصمة.. هجوم صاروخي روسي على كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم صاروخي روسي على كييف اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف هزت مباني وسط العاصمة.
وأكدت الإدارة العسكرية أن شظايا من حطام صواريخ روسية تمّ اعتراضها، سقطت في عدد من مناطق كييف وطال بعضها مباني سكنية.
وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقها.
وجاء الهجوم الصاروخي في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا قبل ساعات قليلة.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حال التأهب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.
وتوجهت القوات الجوية على تلغرام الى سكان العاصمة بالقول "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".
وأشارت الى أن الجيش الروسي يقوم بإطلاق صواريخ بعضها من طراز كينجال، في اتجاه العاصمة.
 
إنفجارات تهز العاصمة.. هجوم صاروخي روسي على كييف

عربي و دولي

كييف

روسيا

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