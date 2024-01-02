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عربي و دولي

بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الإنتقالية

2024-01-02 | 02:35
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بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الإنتقالية
بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الإنتقالية

عقد علي محمد الأمين زين رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر، أول مشاورات إقليمية في أغاديس، مستهلا ما أسماه "الحوار الوطني الشامل" لتحديد طول الفترة الانتقالية في البلاد.

أفادت بذلك، وكالة فرانس برس وأشارت إلى أن المشاورات ستجري في ثماني مناطق من البلاد، أولها مدينة أغاديس شمالي البلاد، حيث تقع القاعدة العسكرية الأميركية.
وحضر المشاورات ضباط من المجلس الوطني لإنقاذ الوطن وأعضاء الحكومة وقيادات محلية ودينية.
وشارك حوالي 300 شخص في المشاورات: مسؤولون منتخبون، وزعماء تقليديون، ومشاركون سابقون في انتفاضات الطوارق (1991-1995 و2007-2009)، وممثلو منظمات الشباب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
وذكرت الوكالة أن موضوع المناقشة هو، من بين أمور أخرى، مدة الفترة الانتقالية، فضلا عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه الفترة. وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا.
وفي نهاية تموز 2023، تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي النيجري وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
 
بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الإنتقالية

عربي و دولي

النيجر

الفترة الإنتقالية

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