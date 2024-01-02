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عربي و دولي

فضيحة الجندي الزائف.. إتهام "إسرائيلي" بـ "إنتحال شخصية وسرقة أسلحة"

2024-01-02 | 03:28
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فضيحة الجندي الزائف.. إتهام &quot;إسرائيلي&quot; بـ &quot;إنتحال شخصية وسرقة أسلحة&quot;
فضيحة الجندي الزائف.. إتهام "إسرائيلي" بـ "إنتحال شخصية وسرقة أسلحة"

وجهت اتهامات لـ "إسرائيلي"، لم يخدم في جيش الإحتلال من قبل، بإنتحال شخصية جندي وسرقة أسلحة بعد التسلل إلى وحدة عسكرية والانضمام إلى الحرب على غزة.

وذكرت لائحة الاتهام، المقدمة يوم الأحد، أن روي يفراخ، البالغ من العمر 35 عاماً، إستغل الوضع الفوضوي للإنضمام إلى العمليات القتالية، وسرق كميات كبيرة من المعدات العسكرية، من بينها أسلحة وذخائر ومعدات اتصال حساسة.
وقالت وسائل إعلام العدو إن يفراخ "شارك في القتال داخل غزة، بل وظهر في صورة بجوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال إحدى زياراته الميدانية"، بحسب الأسوشيتد برس.
وجاء في لائحة الاتهام أن يفراخ "توجه إلى جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وقال إنه جندي مقاتل في وحدة النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وخبير مفرقعات، وعضو في جهاز الأمن الداخلي شين بيت".
وألقت شرطة الإحتلال القبض على يفراخ في 17 من الشهر الماضي، وعثرت بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية وخزن ذخيرة وأجهزة الإتصال اللاسلكي وطائرة مسيرة وزي عسكري ومعدات عسكرية أخرى.
كما إعتقلت الشرطة 4 أشخاص خرين، بينهم ضابط شرطة، لصلتهم بسرقة الأسلحة.
فضيحة الجندي الزائف.. إتهام "إسرائيلي" بـ "إنتحال شخصية وسرقة أسلحة"

عربي و دولي

غزة

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