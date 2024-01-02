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عربي و دولي

اليابان.. إرتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 48 قتيلاً

2024-01-02 | 04:26
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اليابان.. إرتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 48 قتيلاً
اليابان.. إرتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 48 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان الى 48 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة "فرانس برس" إن "حصيلة القتلى بلغت 48".
وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا في وقت سابق أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.
وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.
وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء.
وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.
كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية الاثنين في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.
 
اليابان.. إرتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 48 قتيلاً

عربي و دولي

اليابان

زلزال اليابان

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