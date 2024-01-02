للإشتباه في تجسسهم لـ "الموساد".. تركيا تعتقل 33 شخصاً

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بان "السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)"، مضيفة أن "البحث مستمر عن 13 آخرين".