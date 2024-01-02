للإشتباه في تجسسهم لـ "الموساد".. تركيا تعتقل 33 شخصاً
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بان "السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)"، مضيفة أن "البحث مستمر عن 13 آخرين".
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن "الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في 8 أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول".
وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أنه "من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات تجسس دولية".