"واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي: إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العاروري

"الجزيرة" عن مسؤول دفاعي أميركي: صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب و الهجوم تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده