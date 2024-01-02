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مستشار المرشد الإيراني: على واشنطن وحلفائها أن يعوا أن فصائل المقاومة سترد على اغتيال العاروري بالشكل المناسب
2024-01-02 | 14:24
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مستشار المرشد الإيراني: على واشنطن وحلفائها أن يعوا أن فصائل المقاومة سترد على اغتيال العاروري بالشكل المناسب
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