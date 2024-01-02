هنية : اغتيال الاحتلال العاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

هنية : اغتيال الاحتلال العاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة متلفزة: "بمزيد من الإصرار على مواصلة درب الشهداء ننعى القائد المجاهد صالح العاروري والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع."

واضاف: "عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان"، مشدداً على ان "اغتيال الاحتلال العاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان."

وتابع : "الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة"، مضيفاً: "دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى."