وسائل إعلام العدو : التعليمات للمستوطنين في الشمال بالبقاء قرب الملاجئ واتباع الإرشادات

معلومات #الجديد : مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت باكثر من صاروخ الشقة حيث كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد القيادي في حماس #صالح_العاروري مع مرافقيه وقد استهدفت المسيرة ايضا السيارة