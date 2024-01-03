ماكرون يدعو "إسرائيل" إلى "تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء امس الكيان الإسرائيلي إلى "تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان"، وذلك إثر اغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري بضربة صاروخية معادية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت .

وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه "ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

وفي بيانها قالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون كرّر على مسامع غانتس الدعوة إلى "العمل من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار" بين "إسرائيل" وحماس "بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".