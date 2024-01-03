إضراب عام في الضفة الغربية حدادا على استشهاد العاروري

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت بعيد استشهاد العاروري إلى الإضراب العام الشامل والرد على عملية الاغتيال من كل الساحات ، وخرجت الليلة الماضية وفجر اليوم مسيرات بالعديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية للتنديد باستهداف القيادي الفلسطيني.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن "إضراب شامل" ودعت الدول العربية وشعوبها إلى "موقف حاسم وفوري"، ردا على عملية الاغتيال التي نفذها العدو الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت .

جاء ذلك في بيان صادر عن "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية"، التي تضم الفصائل، مؤكدة أن "المقاومة مستمرة"، وأعلنت "الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات".

وشددت الفصائل على أن "هذا الاستهداف الجبان والغادر على الأرض العربية في عاصمة عربية هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية بأكملها وليس فقط على لبنان وفلسطين، وهذا يتطلب موقفا حاسما وفوريا من الدول العربية وشعوبها الحرة ردا على هذا الإرهاب الصهيوني".

وتابعت "كما ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وجماهير شعبنا في كل مكان، خاصة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال".