إستطلاع رأي جديد في "إسرائيل": أغلبية كبيرة ترفض نتنياهو

أظهر إستطلاع رأي جديد أن فئة كبيرة من "الإسرائيليين" لا تريد بقاء رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب على غزة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن "85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو (74 عاما) تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب ضد حماس".

وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الماضي وشمل 605 أشخاص، من الرجال والنساء.

وحصل بيني غانتس وزير الحرب السابق الذي يخدم حاليا إلى جانب نتنياهو في حكومة الحرب، على 23 بالمئة من أصوات المشاركين، مرشحين إياه لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو.

بعد غانتس، كان من بين المرشحين الآخرين الذين تم اختيارهم كمرشحين مفضلين لرئاسة الوزراء بعد الحرب، نفتالي بينيت بـ6.5 بالمئة من الأصوات ويائير لابيد بـ6 بالمئة، وخلفهما بفارق كبير غادي آيزنكوت ويائير غولان بـ0.5 بالمئة لكل منهما.

ولم يقدم حوالي 30.5 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اسم مرشح معين.

كما قال 4 بالمئة إنهم يرغبون في شخص جديد ليس جزءاً من المؤسسة السياسية، وأجاب 4 بالمئة آخرون: "أي شخص باستثناء نتنياهو".