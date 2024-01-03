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عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

2024-01-03 | 07:09
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القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة "CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تيج " كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة.
كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب.
وتحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني.
كما أننا في القوات المسلحة اليمنية نقدم التهنئة والعزاء للأخوة المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، في استشهاد المجاهد القيادي صالح العاروري ورفاقه الشهداء".
القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية

فلسطين

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