عشرات الضحايا والجرحى.. مصادر إيرانية: حقيبتان من القنابل وراء إنفجاري كرمان

أكدت مصادر إيرانية، الأربعاء، فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان وسط البلاد، خلال الذكرى الرابعة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية: "كان هناك حقيبتان من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد".

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن الإنفجار الأول كان على بعد 700 متر من مرقد سليماني والإنفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع 103 ضحايا وإصابة 171 في الإنفجارين.

وقال التقرير التلفزيوني إن عدة أشخاص أصيبوا في تدافع بعد الإنفجارين، مضيفاً أنه تم نشر مجموعات في مكان الحادث.

وأظهر البث المباشر آلاف المعزيين يشاركون في ذكرى سليماني، مع تواجد سيارات الإسعاف في الموقع.

