واشار خامنئي في بيان، الى إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".

من جهته، قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، إن هجوم كرمان الآثم تم تأمينه عن طريق أميركا والكيان الصهيوني.