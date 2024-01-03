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عربي و دولي

البيت الأبيض: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في بيروت "لا من قريب ولا من بعيد"

2024-01-03 | 14:42
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البيت الأبيض: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في بيروت &quot;لا من قريب ولا من بعيد&quot;
البيت الأبيض: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في بيروت "لا من قريب ولا من بعيد"

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم إن "الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس".

ولفت الى ان "أميركا ليس لديها أدلة على ضلوع إسرائيل في انفجاري إيران".

كما قال كيربي "لم تكن لدينا أي علاقة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي وقع في بيروت".

في حين شدد على أن "لا نريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة".

 
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