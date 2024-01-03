البيت الأبيض: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في بيروت "لا من قريب ولا من بعيد"

ولفت الى ان "أميركا ليس لديها أدلة على ضلوع إسرائيل في انفجاري إيران".
كما قال كيربي "لم تكن لدينا أي علاقة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي وقع في بيروت".
في حين شدد على أن "لا نريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة".
مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي
أبلغ مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كريس لو مجلس الأمن الدولي اليوم بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد "الحقوق والحريات الملاحية" في البحر الأحمر وتشكل "تحديا عالميا" يتطلب "ردا عالميا".
أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن "الرهينة الإسرائيلي ساعر باروخ لقي حتفه الشهر الماضي في أثناء محاولة إنقاذ كانت تقوم بها قوات خاصة في غزة"