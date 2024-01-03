البيت الأبيض: لا علاقة لنا بالهجوم الذي وقع في بيروت "لا من قريب ولا من بعيد"

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم إن "الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس".



