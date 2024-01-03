الخارجية الأمريكية: لا يد لواشنطن أو تل أبيب في التفجيرين قرب ضريح سليماني
استنكرت الولايات المتحدة تلميحات حول ضلوعها أو حليفتها إسرائيل في التفجيرين الداميين اللذين وقعا في إيران، عند ضريح قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل أربع سنوات في غارة أمريكية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال فيها إن "الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الحادث بأي شكل من الأشكال، وأي إشارة إلى عكس ذلك فهو أمر مثير للسخرية"، وأضاف: "كذلك لا نعتقد أن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات".