الخارجية الأمريكية: لا يد لواشنطن أو تل أبيب في التفجيرين قرب ضريح سليماني

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال فيها إن "الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الحادث بأي شكل من الأشكال، وأي إشارة إلى عكس ذلك فهو أمر مثير للسخرية"، وأضاف: "كذلك لا نعتقد أن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات".