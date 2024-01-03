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عربي و دولي

بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

2024-01-03 | 15:35
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بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا قرب مرقد القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، مؤكدًا على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله.

وأورد موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي؛ أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".

وأضاف: "إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددًا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".

بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

روسيا

إيران

الكرملين

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