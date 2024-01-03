بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

وأورد موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي؛ أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".

وأضاف: "إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددًا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".