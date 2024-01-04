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عربي و دولي

مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

2024-01-04 | 01:35
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مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي
مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

قُتل إمام مسجد أميركي امس برصاصات عدّة أصابته أمام مسجده في نيوراك، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك والتي استبعدت في الوقت الراهن أيّة دوافع عنصرية للجريمة، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مات بلاتكين، المدّعي العام لولاية نيوجيرسي إنّ القتيل يدعى حسن شريف وقد أصيب فجر الأربعاء برصاصات عدّة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأضاف "لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكنّ الأدلة التي جُمعت حتى الآن لا تشير إلى أنّه ما جرى كان عملاً بدافع التحيّز أو عملاً من أعمال الإرهاب الداخلي".

وتابع "في ضوء الأحداث العالمية، ومع تزايد التحيّز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا - وبخاصة المجتمع المسلم - كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف".

وأوضح المدّعي العام أنّ عدد المسلمين الأميركيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

بدوره، قال تيد ستيفنز، المدّعي العام لمقاطعة إسيكس، أنّ إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة، مضيفاً : "لا يبدو أنّ الإمام كان ضحية جريمة تحيّز أو أن الأمر يتعلق بالإرهاب".

وتابع "نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام"، واصفاً ما حدث بأنّه "جريمة غادرة".

من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية "تي إس إيه" أنّ القتيل كان يعمل مدقّقاً أمنياً في مطار نيوارك منذ 2006.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة ليزا فاربستين "لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاته ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه".

ووقع الهجوم أمام مسجد محمد في نيوارك حيث كان القتيل يؤمّ المصلّين.

وقد أظهرت صور نشرها فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية المعروف اختصارًا باسم "كير" سيارات شرطة منتشرة خارج المسجد المكوّن من طابقين باللونين الأصفر والأخضر.

ولاحقاً، نظّم فرع كير في نيوجيرسي تجمّعاً أمام مسجد نيوارك "لمطالبة مطلقي النار على حسن شريف بتسليم أنفسهم" للسلطات.

ونصحت كير "جميع المساجد بإبقاء أبوابها مفتوحة لكن مع توخّي الحذر نظراً لتزايد التعصّب والطائفية ضدّ المسلمين في الآونة الأخيرة".

مقتل إمام أميركيّ بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

عربي و دولي

نيوجرسي

اطلاق نار

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