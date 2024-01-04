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سرايا القدس: قصفنا "عسقلان" ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة
2024-01-04 | 02:48
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سرايا القدس: قصفنا "عسقلان" ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة
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