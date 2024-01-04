ثلاثة اشهر على العدوان ... عشرات والشهداء والجرحى والاحتلال يجبر سكان النصيرات والمغازي والبريج على النزوح

وفي السياق فقد ارتكب الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيدا و 261 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 22.313 شهيد و 57.296 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

الى ذلك تواصل قوات الاحتلال فرض النزوح الإجباري لسكان البريج والمغازي وجزء كبير من النصيرات نحو دير البلح ورفح عبر الغارات المستمرة والأحزمة النارية المتواصلة التي شملت دير البلح ايضا.

وقصفت المدفعية بشكل عنيف مع حزامات نارية من الطيران المغازي والبريج وشارع صلاح الدين بدير البلح .

كما استشهد فلسطينيان وسقط العديد من الجرحى وافيد عن وجود مفقودين في قصف الاحتلال منزلاً بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 10 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف الاحتلال منزلًا بمخيم دير البلح ، فيما استشهد فلسطينيان واصيب عدد آخر جراء استهداف منزل بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع.

وفي خانيونس استشهد 14 فلسطيني جراء قصف الإحتلال لمنزل يأوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي ، واصيب عدد من الفلسطينيين جرّاء تدمير طائرات الاحتلال الحربية لمسجد الخلفاء في جورة العقاد غرب خانيونس.

واستشهد سبعة فلسطينيين برفح في ثلاث غارات خلال اربع وعشرين ساعات تركزت في خربة العدس وحي السلام.

كما ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة خليل بجباليا أسفرت عن استشهاد عشرين فلسطينييا وفقدان العشرات.، فيما شهدت احياءً غزة الشرقية قصف عنيفا بقذائف الدبابات.