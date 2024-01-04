مقتل عنصرين من الحشد الشعبي في قصف بمسيرة استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهم آمر لواء في قصف بطائرة مسيرة استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية عراقية لرويترز إن اثنين على الأقل من مقاتلي الحشد الشعبي قتلا وأصيب خمسة آخرون في الهجوم.

وذكر مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن "طائرة مسيّرة استهدفت مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، مما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وأكد مصدر في الحشد هذه الحصيلة محملا الولايات المتحدة مسؤولية القصف.

ونقلت محطة تلفزيون "العهد" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي -عن مصادر أمنية- قولها إن "ثلاثة صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة شرقي بغداد ما أدى إلى مقتل اثنين من الحشد بينهم أمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ علي السعيدي".

وكان موقع "السومرية نيوز" نقل عن مصادر أمنية قولها إن "قصفا صاروخيا استهدف مقرا أمنيا تابعا لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) في شارع فلسطين".

ووفق الموقع فقد "طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف".