وكالة الأنباء الكويتية : أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

نص الأمر الأميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدةhttps://t.co/64ulI7dElU#كونا #الكويت pic.twitter.com/5Yqlog0l8n
— كونا KUNA (@kuna_ar) January 4, 2024
السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباحhttps://t.co/odzbHiU9Ic#كونا #الكويت pic.twitter.com/7whmbF1ZMw
— كونا KUNA (@kuna_ar) January 4, 2024
نص الأمر الأميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدةhttps://t.co/64ulI7dElU#كونا #الكويت pic.twitter.com/5Yqlog0l8n
— كونا KUNA (@kuna_ar) January 4, 2024
السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباحhttps://t.co/odzbHiU9Ic#كونا #الكويت pic.twitter.com/7whmbF1ZMw