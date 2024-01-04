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عربي و دولي

بمرسوم جديد.. هدية "ثمينة" من بوتين لهذه الفئة من غير الروس

2024-01-04 | 11:17
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بمرسوم جديد.. هدية &quot;ثمينة&quot; من بوتين لهذه الفئة من غير الروس
بمرسوم جديد.. هدية "ثمينة" من بوتين لهذه الفئة من غير الروس


أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.

وجاء في المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم.
ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
وتشمل قائمة المؤهلين الأشخاص الذين وقعوا عقودا مع الجيش النظامي أو "التشكيلات العسكرية" الأخرى، وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.
بمرسوم جديد.. هدية "ثمينة" من بوتين لهذه الفئة من غير الروس

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

روسيا

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