بالفيديو - مشاهد جديدة من التحام #القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة #غزة pic.twitter.com/HQwRixma7t
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 4, 2024
بالفيديو - مشاهد جديدة من التحام #القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة #غزة pic.twitter.com/HQwRixma7t
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إستهداف قاعدة أميركية بسوريا
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تعود من شرق المتوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا".
أعلن جيش ال‘حتلال الإسرائيلي أن "ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، محتجزون كرهائن في قطاع غزة".