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عربي و دولي

تقرير إستخباراتي يثير تكهنات مثيرة بشأن "خليفة" الزعيم الكوري الشمالي

2024-01-04 | 13:45
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تقرير إستخباراتي يثير تكهنات مثيرة بشأن &quot;خليفة&quot; الزعيم الكوري الشمالي
تقرير إستخباراتي يثير تكهنات مثيرة بشأن "خليفة" الزعيم الكوري الشمالي

ينظر إلى الابنة الصغيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أنها الوريث المحتمل لوالدها على ما يبدو، حسبما قال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، الخميس، في أول تقييم من نوعه للفتاة التي ظهرت للعالم الخارجي منذ أكثر من عام بقليل.

وثار جدل وتكهنات على نطاق واسع في الخارج حول الفتاة، التي يقال إن عمرها حوالي 10 سنوات واسمها جو ي، منذ ظهورها العلني لأول مرة في 2022، عندما شاهدت تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى مع والدها.
منذ ذلك الحين، رافقت الفتاة والدها في عدد من الفعاليات الجماهيرية الكبرى، حيث وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "أحب الأبناء" لوالدها أو "الأكثر مراعاة"، ونشرت لقطات وصور تثبت مكانتها السياسية الصاعدة وقربها من والدها.
وركع أحد كبار الجنرالات وهمس لها عندما صفقت أثناء مشاهدتها عرضا عسكريا في منصة كبار الشخصيات في أيلول.
وتم تصويرها وهي تقف أمام والدها أثناء زيارة لمقر القوات الجوية في تشرين الثاني، حيث كانا يرتديان نظارات شمسية وسترات جلدية طويلة.
وفي احتفال بليلة رأس السنة في ملعب بيونغيانغ المكتظ، الأحد، قبلها كيم جونغ أون على خدها وفعلت الشيء نفسه مع والدتها.
وقال جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، الخميس، إنه يرى في كيم جو ي خليفة محتملة جدا لوالدها، مشيرا إلى تحليل شامل لأنشطتها العامة والبروتوكولات الرسمية المقدمة لها.
وقال مكتب الشؤون العامة في جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي للأسوشيتدبرس إنه لا يزال يدرس جميع الاحتمالات المتعلقة بعملية خلافة السلطة في الشمال لأن كيم لا يزال شابا، ولا يعاني من مشاكل صحية كبيرة، ولديه طفل آخر على الأقل.
ويصل كيم إلى عامه الأربعين يوم الإثنين.
وأكد بيان جهاز الاستخبارات الوطنية تصريحات النائب يون كون يونغ، الذي استشهد بالمرشح لمنصب رئيس الجهاز تشو تاي يونغ. وقال يون إن تشو قدم نفس التقييم في ردود مكتوبة على أسئلته قبل جلسة الاستماع البرلمانية.
تقرير إستخباراتي يثير تكهنات مثيرة بشأن "خليفة" الزعيم الكوري الشمالي

عربي و دولي

كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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