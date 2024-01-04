خلاف جديد بين نتنياهو وغالانت.. والأخير يبلغ هوكشتاين بأن هناك "نافذة زمنية قصيرة" بشأن الوضع في لبنان

قالت "القناة 12 الإسرائيلية" إن "محادثة صعبة" جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بعد منع الأخير من عقد لقاء مع رئيسي "الشاباك" و"الموساد" بشأن صفقة محتملة تتعلق بالحرب على غزة.

وأضافت القناة أن غالانت قال لنتنياهو خلال المحادثة إنه "يلحق الضرر بأمن إسرائيل".

في السياق، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إن هناك "نافذة زمنية قصيرة للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية مع لبنان"، وشدد على أن "تل أبيب تعمل على تغيير الواقع الأمني على طول الحدود اللبنانية".

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء غالانت في تل أبيب، اليوم الخميس، مع المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين.

ووصل هوكشتاين "إسرائيل" اليوم الخميس بمهمة لم يتم الإعلان عن جدول زمني لها.

وقال مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، في بيان، "أكد الوزير غالانت تصميم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان".

وأضاف أن غالانت "أكد على الأولوية القصوى لتمكين أكثر من 80 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم".