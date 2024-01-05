بالفيديو - إعتراض موكب وزير الخارجية الأميركي بالطلاء الأحمر



تصدى مؤيدون لفلسطين في الولايات المتحدة لموكب وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، وراحوا يرشون السيارات بطلاء أحمر أثناء خروجه أمس الخميس من منزله في مقاطعة Fairfax County بولاية فيرجينيا للدبلوماسيين وكبار العسكريين الأميركيين.

وبحسب ما يظهر في الفيديو المعروض، فإن المتصدين استهدفوا معظم سيارات الموكب، خصوصا سيارته حين رأوها تعبر أبواب منزله، وقذفوها بالطلاء الأحمر على الممر أثناء مغادرته، في تعبير عن الغضب من علاقة الإدارة الأميركية بـ "إسرائيل"، وسط تزايد عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين بفعل العدوان.

بالفيديو - إعتراض موكب وزير الخارجية الأميركي بالطلاء الأحمرhttps://t.co/fkkoY6maQw pic.twitter.com/VGr1MQmBaa — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2024

وقد اصطف المتظاهرون في الشوارع خارج منزل بلينكن حاملين شعارات ولافتات تطالب بإنهاء "العقاب الجماعي" للفلسطينيين وهي المرة الثانية على الأقل التي يشهد فيها منزله متظاهرين في الخارج، على حد ما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بتقرير، أعادت فيه الذاكرة اليوم الجمعة إلى حيث قاطع نشطاء شهادة أدلى بها أمام الكونغرس في الشهر الماضي، ورفعوا أياديهم المطلية باللون الأحمر، في إشارة إلى "تلوث أيدي بلينكن والحكومة الأميركية بدماء الفلسطينيين".



