"دعوة عاجلة" من جيش الإحتلال إلى سكان قطاع غزة



أعلن المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، "إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في غزة"، داعيا سكان القطاع إلى "التوجه صوب شارع الرشيد".

وقال أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عاجل يا سكان قطاع غزة، الجيش يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:

- تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

- على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.

كما وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود".